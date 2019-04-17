بالفيديو: الكشف عن التفاصيل الكاملة لصفقات أجهزة المتفجرات

وفي التفاصيل، فإن الصفقة التي تم معاقبة مموليها من العراقيين، جاء اليوم مركز قانوني ليكشف تفاصيل كارثية تتعلق بإهمال كبير في الجوانب الفنية والمهنية والمادية سبق وان غض النظر عنها. إذ تمت متابعة الموضوع من جانب صيغة التعاقدات قانونياً من دون التطرق للجوانب الفنية.
وتناول التقرير عدد من النقاط المهمة والتي تم مقارنتها مع تقارير بريطانية باعتبارها الدولة المصدرة للجهاز، والتي سبق وان اعترفت بامكانية الجهاز المتواضعة.
الى ذلك، طالب المركز القانوني المجلس الأعلى لمُكافحة الفساد بتدقيق المعلومات المُرسَلة من قبله واتخاذ القرار المُناسب بشأنها وفقاً للقانون.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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