نائب رئيس مجلس نينوى لـ السومرية: سيتم استجواب المقصرين بشأن حادثة العبارة

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الأربعاء، عزم البرلمان استجواب المتهمين بـ"التقصير" بشأن حادثة العبارة، فيما أكد أنه سيتم محاسبتهم بحال ثبت تقصيرهم.

وقال قبلان في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب سيقوم باستجواب المتهمين بالتقصير بشأن حادثة عبارة الموصل"، مبيناً أنه "بحال ثبت تقصيرهم سيتم محاسبتهم".

وأضاف أن "الإقالة يجب أن يسبقها استجواب حسب القانون وبالتالي بعد الاستجواب سيتم الاقرار اما الاقالة او عدم الاقالة".



وأشار قبلان إلى أن "من سيتم استجوابهم هم : قائممقام الموصل ورئيس مجلس قضاء الموصل ومدير هيئة الاستثمار ودائرة الصحة".

ولفت إلى "وجود جهات أخرى سوف يتم توجيه الها كتاب وتعليمات بخصوص تفادياً لحوادث مستقبلية بهذا الخصوص".

وكانت مدينة الموصل قد فُجعت بتاريخ (21-3-2019) بحادث غرق عبارة مليئة بالعوائل في أيسر المدينة، ما تسببت بوفاة المئات وفقدان العشرات.

