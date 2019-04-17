مدير الدفاع المدني يعلن انتشال 120 جثة من حادثة العبارة لغاية اليوم

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الأربعاء، عن انتشال 120 جثة من حادثة العبارة لغاية اليوم.

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم انتشال 120 جثة من حادثة عبارة الموصل لغاية اليوم".

وأضاف أن "هناك نساء وأطفال من بين جثث الحادثة".

وكانت مدينة الموصل قد فُجعت بتاريخ (21-3-2019) بحادث غرق عبارة مليئة بالعوائل في أيسر المدينة، ما تسببت بوفاة المئات وفقدان العشرات.



وأكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الحكومية هي المعنية بحسم ملف حادثة العبارة، فيما دعا إلى الى الإسراع بالكشف عن الأطراف المتورة بهذه "الجريمة البشعة".