بالوثيقة.. محافظ البصرة يوجه بإلغاء عقد لإطعام الشرطة بعد شكاوى

الخليج 365/ البصرةوجه محافظ البصرة أسعد العيداني، الأربعاء، مديرية الشرطة في المحافظة بإلغاء عقد مع شركة أهلية لتجهيز منتسبي الشرطة بوجبات طعام، وذلك على خلفية شكاوى بشأن نوعية الطعام الذي يستقطع ثمنه من رواتبهم.

وجاء في وثيقة تحمل توقيع العيداني وموجهة بتاريخ اليوم الى مكتب القائد في مديرية الشرطة أنه "نظراً لكثرة الشكاوى التي تردنا من منتسبي شرطة المحافظة حول موضوع استقطاع مخصصات الطعام، وبصفتي رئيس اللجنة الأمنية العليا تنسب قيامكم بإيقاف عملية التعاقد وإيقاف الاستقطاع من المنتسبين واعلامنا باجراءاتكم".



يشار الى أن مديرية الشرطة لديها عقد مع شركة أهلية تتولى بموجبه توفير ثلاث وجبات طعام يومياً الى منتسبي المديرية عندما يكونوا خلال الدوام، ويتم استقطاع جزء من رواتب المنتسبين مقابل هذه الخدمة، وقد أبدى بعض المنتسبين خلال الأيام الماضية رفضهم للاستقطاع، وعدم قناعتهم بنوعية وكمية الطعام الذي يقدم لهم.



