مجلس النواب يصوت بالإجماع بحظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف

الخليج 365/ بغدادصوّت مجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على حظر الألعاب الالكترونية التي تحرض على العنف.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت بجلسة اليوم، بالإجماع بحظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف".

وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشر، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي.

