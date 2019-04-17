صوّت مجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على حظر الألعاب الالكترونية التي تحرض على العنف.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت بجلسة اليوم، بالإجماع بحظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف".
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشر، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يصوت بالإجماع بحظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.