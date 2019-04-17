نائب عن نينوى: اللجنة الحكومية هي المعنية بحسم ملف حادثة العبارة

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الأربعاء، أن اللجنة الحكومية هي المعنية بحسم ملف حادثة العبارة، فيما دعا إلى الإسراع بالكشف عن الأطراف المتورطة بهذه "الجريمة البشعة".

وقال الشمري في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحادثة عبارة الموصل مطالبة بالإسراع بحسم نتائجها بشأن الحادثة والكشف دون محاباة عن الاطراف المتورطة بهذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها ما يقرب من ١٠٠ شهيد".



وأضاف "لا نريد ان يتم تسويف عمل اللجنة كما حصل في لجان سابقة كونها ترتبط بموضوع انساني وارواح ابرياء ذهبت بسبب الفساد".

ولفت الشمري، إلى أن "النتائج التي اعلنها مجلس محافظة نينوى في تقريره هي نتائج عامة ولايمكن الاعتماد عليها، بالتالي فان اللجنة الحكومية هي المعنية بالدرجة الاساس بحسم هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه".

وكانت مدينة الموصل قد فُجعت بتاريخ (21-3-2019) بحادث غرق عبارة مليئة بالعوائل في أيسر المدينة، ما تسببت بوفاة المئات وفقدان العشرات.

