مجلس النواب يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

السومرية نويز/ بغدادأجّل مجلس النواب جلسته المقرر عقدها، اليوم الاربعاء، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل عقد جلسته، اليوم، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الإدارة المالية ومناقشة قانون هيئة الإعلام والاتصالات، اضافة الى فقرات آخرى

