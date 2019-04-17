المحكمة الاتحادية تمنح مقعد النائب برهان الدين إسحاق إلى يونادم كنا

أكد رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا، الأربعاء، صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بمنحه مقعد النائب برهان الدين اسحاق ضمن الكوتا المسيحية.
وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً باستبدال مقعد بغداد له بدلا عن النائب الحالي برهان الدين اسحق ضمن الكوتا المسيحية".
وأضاف كنا، أن "ذلك جاء بناء على الدعوى الطعن المرفوعة من قبله"، مؤكداً أن القرار بات وغير قابل للطعن".
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