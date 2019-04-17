عبد المهدي يؤكد لوفد اميركي اهمية التشاور بشأن القرارات التي تنعكس على العراق

الخليج 365/ بغداداكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، لوفد من مجلس الشيوخ الاميركي على اهمية التشاور بشأن القرارات التي قد تنعكس بشكل مباشر على الاوضاع في العراق والمنطقة، مجددا حرص العراق على اقامة علاقات مع جميع دول الجوار.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، بمكتبه الرسمي وفد مجلس الشيوخ الامريكي برئاسة السيناتورة جين شاهين"، مبينا أن "اللقاء حضره السناتور دوغ جونز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي عن ولاية الاباما عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون المصرفية واللجنة الفرعية للسياسة الاقتصادية، والسناتور جاك ريد، والقائم بأعمال السفارة الامريكية لدى العراق، بالاضافة الى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، ونائب رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري".



ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده على، "أهمية التعاون بين العراق والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "داعش سرطان يستلزم التخلص منه، وان العراق استطاع بتضحيات شعبه هزيمة داعش، وامامنا الكثير من العمل لتحقيق التقدم الذي نصبو اليه في مجالات اعادة الاعمار وتوفير الخدمات واكمال عودة جميع النازحين الى مناطقهم، الى جانب تحديات اعادة البنى التحتية وتوطين الرواتب لتقليل الفساد، وتنشيط القطاع الخاص والاستثمارات".

وبشأن سياسة العراق الخارجية، اكد عبد المهدي، "حرص العراق على اقامة علاقات تعاون وتبادل مصالح مع جميع دول الجوار من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار باعتبار العراق مركز ثقل في المنطقة"، مشددا على "اهمية التشاور حول القرارات التي قد تنعكس بشكل مباشر على الاوضاع في العراق والمنطقة".

من جهتها، اشادت رئيسة الوفد بـ"التطورات الايجابية في البلاد واستقرارها مقارنة بزيارتها الاخيرة الى بغداد عام 2010 "، مبينة أن "اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وعمل الشركات وتلبية احتياجات العراق لتنفيذ برامج الاعمار وتطوير الاقتصاد ، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

