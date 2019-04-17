القضاء: السجن 15 سنة لموظفين اختلسا 3 مليارات دينار من صحة واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط بهيئتها الأولى، الأربعاء، حكمين بالسجن 15 سنة بحق موظفين في صحة واسط لقيامهما بـ"اختلاس" أكثر من ثلاثة مليارات دينار.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة على موظف اقدم على اختلاس مبلغ (954) مليون دينار عراقي".
وأضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكمين متعاقبة بالسجن خمسة عشر سنة على موظف آخر بالدائرة نفسها لقيامه باختلاس مبلغ مليارين ومائتين وستة وثلاثون مليون دينار".
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