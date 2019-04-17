الأنواء تتوقع تساقط أمطار متوسطة غرب إيران باتجاه العراق الخميس والجمعة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، تساقط أمطار متوسطة غرب إيران باتجاه العراق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال رئيس منبئين جويين أقدم في الهيئة محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، إنه "من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة غرب إيران يومي الخميس والجمعة المقبلين باتجاه ديالى والكوت وبدرة وجصان وشمال ميسان".

وأضاف، أن "محطة الرصد الجوي دائرة الأنواء الجوية في الموصل سجلت خلال 24 ساعة الماضية كمية أمطار بلغت 43 ملم وأدت إلى غرق المحطة وأجهزة الرصد السطحي، فيما سجلت محطة أرصاد مصيف صلاح الدين 41.0ملم وأربيل 34.1ملم ودهوك 31.7 "، متوقعا ان "تشهد المنطقة الشمالية من البلاد تساقط أمطار متوسطة يوم الجمعة المقبل".



يذكر ان البلاد شهدت خلال الاسبوعين الماضيين تدفقاً للسيول وخاصة في المناطق الشرقية من البلاد ادت الى ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة والى غرق بعض الاراضي القريبة من النهر.