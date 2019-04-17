المنافذ تعلن إحباط محاولة "تهريب" أربع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب أربع عجلات دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إحباط محاولة تهريب أربع عجلات دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة"، مؤكدة "تم احالة المضبوطات الى مركز شرطة ميناء ام قصر".
وأوضحت، أن "شعبة البحث والتحري في هياتنا تمنكنت من ضبط " عجلتين نوع Bmw وعجلتين نوع كروان خارج الحرم الكمركي لغرض تهريبها الى داخل البلاد مخبأة في حاوية (40) قدم محملة بأدوات احتاطية ودراجات هوائية من مناشئ متعددة".
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