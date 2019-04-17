جنايات القرنة تصدر أحكاماً مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات القرنة، الأربعاء، أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق ثلاثة متاجرين بالمخدرات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "محكمة جنايات القرنة قضت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع المثيل امفيتامين (الكرستال) بقصد المتاجرة بها في قضاء القرنة السوق".



وأضاف المجلس، أن "المحكمة نظرت قضية مدانين اثنين اخرين وحكمت بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد على كل واحد منهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد نقلها وبيعها وتعاطيها في قضاء المدينة حي الشهداء وناحية الهوير".

وأشار، إلى أن "الاحكام بحق المدانين الثلاثة صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

