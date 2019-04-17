أصدرت محكمة جنايات القرنة، الأربعاء، أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق ثلاثة متاجرين بالمخدرات.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "محكمة جنايات القرنة قضت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع المثيل امفيتامين (الكرستال) بقصد المتاجرة بها في قضاء القرنة السوق".
وأضاف المجلس، أن "المحكمة نظرت قضية مدانين اثنين اخرين وحكمت بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد على كل واحد منهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد نقلها وبيعها وتعاطيها في قضاء المدينة حي الشهداء وناحية الهوير".
وأشار، إلى أن "الاحكام بحق المدانين الثلاثة صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
كانت هذه تفاصيل خبر جنايات القرنة تصدر أحكاماً مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.