مكتبه: عبد المهدي يتوجه إلى السعودية على رأس وفد كبير

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن الأخير توجه إلى السعودية على رأس وفد "كبير".
وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توجه إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الاعمال".
وكان عبد المهدي أعلن، أمس الثلاثاء (16 نيسان 2019)، أن ملفات زيارته إلى السعودية ستكون "مكشوفة" أمام الجميع، مشيراً إلى "تحول كبير" في العلاقة بين بغداد والرياض.
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