عبد المهدي يهنئ الإيزيديين بـ"عيد رأس السنة الشرقية" ويدعو العراقيين إلى التعاون

هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الايزيديين بمناسبة "عيد رأس السنة الشرقية"، داعيا جيميع العراقيين الى التعاون تحقيق العيش بأمان وسلام.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الإيزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية الشرقية، مع خالص امنياتنا لجميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم بالعيش معا بأمان وسلام، والتعاون من اجل بناء حاضرهم ومستقبلهم المشترك".
يذكر أن "عيد رأس السنة الشرقية" هو من الأعياد المقدسة عند الإيزيديين، حيث يقومون بذبح خرفان في ليلة العيد ويطبخون قسماً منه، فيما يتم توزيع قسم آخر على الفقراء.
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