العراق يصف حريق كاتدرائية نوتردام في باريس بـ"الحادث المحزن"

الخليج 365/ بغدادأعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن أسفه بسبب الحريق الذي طال مبنى كاتدرائية نوتردام في باريس، واصفاً ذلك بـ"الحادث المحزن".

وقال عبد المهدي في "برقية مواساة" إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تلقينا بألم شديد نبأ الحريق الذي طال المبنى التأريخي لكاتدرائية نوتردام الفرنسية وانهيار البرج التأريخي فيها".



وأضاف عبد المهدي، "أعرب (لكم) بإسمي ونيابة عن الحكومة العراقية عن الأسف لهذا الحادث المحزن متمنين لجمهورية فرنسا الصديقة ولشعبها الطيب دوام الخير والاستقرار وسلامة المعالم التأريخية والحضارية لبلدكم الجميل".

يذكر أن حريقاً اندلع، أمس الأول الاثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، ما أسفر عن انهيار برج الكاتدرائية التأريخي، بحسب وسائل إعلام.

