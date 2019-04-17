نائب:90% من رئاسات اللجان تم حسمها والمتبقي منها ضمن تصنيف "أ"

اكد النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس اليوم الاربعاء، ، ان 90 % من رئاسات اللجان البرلمانية تم التوصل الى توافق عليها ، فيما اشار الى بقاء عدد من اللجان ضمن التصنيف "أ" لم تحسم حتى اللحظة.
وقال محيبس في حديث لـ الخليج 365، إن "90% من رئاسات اللجان تم التوافق عليها والوصول الى تفاهمات حولها"، مبيناً أن "اللجان (ب) و(ج) حسمت بشكل كامل بانتظار عرضها للتصويت خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأضاف محيبس، أن "الخلافت حالياً حول اللجان المصنفة ضمن تقسيم (أ)، وأبرزها لجان الخدمات والنزاهة والقانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية تعمل مع رئاسة البرلمان للوصول إلى تفاهمات لحسمها".
وكانت لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة حسمت رئاساتها، أمس الأول الاثنين 15 نيسان 2019، فيما تم تأجيل حسم رئاسات باقي اللجان إلى إشعار آخر.
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