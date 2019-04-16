عبد المهدي: سنزور السعودية غداً ونحن امام تحول كبير في علاقتنا مع الرياض

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه سيزور المملكة العربية السعودية يوم غد الاربعاء برفقة عدد كبير من رجال الاعمال.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الاسبوعي الذي حضرته الخليج 365، "سنتوجه يوم غد الاربعاء الى السعودية مع عدد كبير من رجال الاعمال"، مبينا أننا "امام تحول كبير في علاقاتنا مع السعودية".

واضاف أن "زيارتنا الى السعودية ستكون ملفاتها مكشوفة امام الجيمع".



وكشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم غد الأربعاء برفقة عدد من الوزراء.