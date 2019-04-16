المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الاحد المقبل

الخليج 365/ بغداداعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى زيارة النصف من شعبان.

وقرر مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة النصف من شعبان.

كما قرر مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى زيارة النصف من شعبان.

وأعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل ليتسنى للموظفين المشاركة في إحياء النصف من شعبان.



وقرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي بدوائر المحافظة الأحد المقبل بمناسبة ذكرى النصف من شعبان.

يذكر أن زيارة النصف من شعبان من المناسبات الدينية المهمة وقد اعتاد ملايين الأشخاص على إحياء هذه المناسبة في مدينة كربلاء بزيارة العتبات الدينية فيها، وتأتي الزيارة تخليداً لذكرى ولادة المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة.

