الداخلية تشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تسمم عدد من منتسبي شرطة البصرة

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الاثلاثاء، عن تشيكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تسمم عدد من منتسبي شرطة البصرة.

وقال مكتب المفتش العام لدى الوزارة جمال طاهر الأسدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية شكل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن تسمم عدد من منتسبي شرطة البصرة بفعل الطعام المقدم لهم".



وأضاف المكتب أن "الاسدي أمر مدير مكتبه في محافظة البصرة لترأس لجنة للتحقق والوقوف على ملابسات القضية، والجهات المسؤولة عن اطعام المنتسبين والاطلاع على نوعيات المواد والسلع المشتراة والمستخدمة في اعداد وجبات الطعام للمنتسبين ومدى مطابقتها للمواصفات ومدى توافر الشروط الصحية في وجبات الطعام المقدمة".

وتابع، أن "المفتش العام وجه قيادات قوات الشرطة والشرطة الاتحادية وجميع دوائر الوزارة التي تقدم الأرزاق الى المنتسبين الى مراعاة توافر الشروط الصحية في الطعام المقدم لهم، وتقديم وجبات غذاء كافية تناسب الجهود التي يبذلونها والأموال التي تستقطع منهم، ووجه مكاتبه المختصة بمتابعة عمليات التغذية والاطعام الخاصة بالجهاز الشرطوي وتقديم تقارير مفصلة عنها".

وكان مصدر أمني في البصرة افاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بأن 13 منتسباً أمنياً تمت إحالتهم الى أحد المستشفيات العامة لغرض علاجهم نتيجة تعرضهم الى تسمم غذائي.

