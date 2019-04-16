الصدر: المخدرات تنتشر بصورة فظيعة ومزرية

الخليج 365/ بغدادرأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن المخدرات تنتشر في البلاد بصورة فظيعة ومزرية.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "المخدرات تنتشر بصورة فظيعة ومزرية"، مبينا أن "اغلبها يذهب بالعقل والصحة ويحتاج فاعلها للمعالجة في المصحات الطبية والنفسية الا ماكان للتداوي".

وأضاف الصدر، "فلا يجب الافراط به، بل ويجب استشارة المختص والا حرم".



وتعلن القوات الامنية بين الحين والآخر عن اعتقال عصابات تتاجر بالمخدرات في اماكن متفرقة من البلاد.