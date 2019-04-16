رئيس الجمهورية يدعو رجال الأعمال والشركات الامريكية للاستثمار واعمار المدن المحررة

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رجال الاعمال والشركات الاميركية للاستثمار واعمار المدن المحررة
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه الخليج 365 إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد مجلس الشيوخ الامريكي، وجرى خلال القاء التاكيد على اهمية تطوير العلاقات الثنايئة وتعزيز التعاون على مختلف الصعد بما يخدم مصالح الشعبين".
ودعا صالح، بحسب البيان، رجال الأعمال والشركات الامريكية للاستثمار واعمار المدن المحررة"، مشدداً على "ضرورة أن يلعب العراق والولايات المتحدة دوراً رئيساً في استقرار المنطقة وتحقيق السلام والازدهار لشعوبها".
وأشار الى أن "الولايات المتحدة في التحالف الدولي كان لها دور مهم ضد الارهاب واسهامها في الارتقاء بقدرات القوات الامنية العراقية تسليحاً وتدريباً.
من جهتهم، جدد، أعضاء الوفد "وقوف ودعم الولايات المتحدة للعراق كي يستعيد عافيته ودوره في المنطقة والعالم".
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