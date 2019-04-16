يلدز من النجف: التواجد التركي في بعشيقة جاء حسب طلب جهات رفيعة في العراق

أكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، الثلاثاء، أن القوات التركية المتواجدة في منطقة بعشيقة جاءت بطلب جهات رفيعة بالعراق، لافتا الى أن التفاهم المشترك هو من يحدد خروج تلك القوات.
وقال يلدز في مؤتمر صحخفي عقده في مركز الحوار بالنجف، "جئنا للناقش عده ملفات منها افتتاح قنصليه في المحافظة عقب اخذ الموافقات الاصوليه، اضافة الى وجود ملفات تجاريه واقتصادية مع العراق ونحقق تقدم بها".
وبشأن القوات التركية المتواجدة في منطقة بعشيقة، اشار يلدز الى أن "تلك القوات متواجدة بطلب جهات رفيعة عالية في العراق، ووحدة الاراضي العراقية امر جدا مهم بالنسبة لنا، كما أن اطار التفاهم المشترك هو من يحدد خروجنا منها"، لافتا الى أن "هذا لا يؤثر على العلاقات التجارية ولن تكون عائقا".
وكان مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أعلن، في عام 2015 أن الحكومة تأكد لديها بأن قوة تركية بمستوى فوج مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع قد دخلت الأراضي العراقية، وبالتحديد في محافظة نينوى، مشيرا إلى أن ذلك تم دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية.
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