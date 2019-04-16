مجلس البصرة يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

الخليج 365/ البصرةأعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل ليتسنى للموظفين المشاركة في إحياء النصف من شعبان.

وقال عضو مجلس المحافظة غانم المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "يوم الخامس عشر من شهر شعبان المبارك الموافق يوم الأحد المقبل (21/4/2019) يعد عطلة محلية في عموم المحافظة"، مبيناً أن "العطلة نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون العطل المحلية لمحافظة البصرة رقم (2) لسنة 2014".



ولفت المياحي الى أن "من الضروري مراعاة المادة الخامسة من القانون التي تعطي لرؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية الأساسية الحق باستثناء بعض منتسبيهم وكوادرهم لضمان الحفاظ على الأمن العام واستمرار تقديم الخدمات الضرورية الى المواطنين خلال يوم العطلة".

يذكر أن زيارة النصف من شعبان من المناسبات الدينية المهمة وقد اعتاد ملايين الأشخاص على إحياء هذه المناسبة في مدينة كربلاء بزيارة العتبات الدينية فيها، وتأتي الزيارة تخليداً لذكرى ولادة المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة.

