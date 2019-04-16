نائبة: رئاسة البرلمان تنحت عن مسارها الصحيح ونتوقع عدم استمرارها لفصل تشريعي آخر

الخليج 365/ بغدادرأت عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائبة اخلاص الدليمي، الثلاثاء، أن رئاسة البرلمان تنحت عن مسارها الصحيح، متوقعة أنها لن تستمر لفصل تشريعي آخر.

وقالت الدليمي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئاسة البرلمان تنحت عن مسارها الصحيح وذهبت الى مسار اخر، وبحسب توقعاتي كعضو في مجلس النواب فان رئاسة مجلس النواب لن تستمر للفصل التشريعي المقبل، وسيكون هناك بديل لانها بدأت تخطأ في سياساتها".



ودعت الدليمي، المكون السني، "لايجاد بدائل عن رئيس المجلس لان هناك تخبطات في عمل رئاسة المجلس وعدم توازن وخلل في كل المواضيع سواء في موضوع اللجان او التوازن او ادارة الجلسة"، لافتة الى انه "وكما يبدوا ان صغر العمر والخبرة غير الكافية ربما تداعت لخلق هذه الاجواء وعلينا اليوم اعادة النظر في اعادة انتخاب رئيس للمجلس".

وفاز النائب عن محافظة الانبار محمد الحلبوسي، بمنصب رئيس البرلمان للدورة الرابعة في 15‏ ايلول 2018، بعد حصوله على 169 صوتا من اصل 298.

