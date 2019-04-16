إصابة منتسبين أمنيين بحالات تسمم غذائي في البصرة

الخليج 365/ البصرةأفاد مصدر أمني في البصرة، الثلاثاء، بأن 13 منتسباً أمنياً تمت إحالتهم الى أحد المستشفيات العامة لغرض علاجهم نتيجة تعرضهم الى تسمم غذائي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "13 منتسباً عانوا من مغص معوي بسبب إصابتهم بتسمم غذائي"، مضيفاً أن "قيادتهم قررت إحالتهم رسمياً بشكل جماعي الى مستشفى الفيحاء العام لغرض تلقي العلاج".

ولفت المصدر الى أن "المنتسبين شعروا بتحسن بعد تلقيهم العلاج"، مضيفاً أن "حالات الإصابة ليست خطيرة".



يذكر أن البصرة شهدت خلال العام الماضي إصابة عشرات الآلاف من مواطنيها بحالات تسمم من جراء تلوث المياه، كما تستقبل المستشفيات العامة في المحافظة من حين لآخر حالات تسمم ناجمة عن تناول أطعمة ملوثة أو منتهية الصلاحية.