تعطيل الدوام الاحد والاثنين المقبلين في كربلاء

الخليج 365/ بغدادقررمجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى زيارة النصف من شعبان.

وقال نائب رئيس المجلس علي عبد المالكي في حديث لـ الخليج 365 إن "مجلس محافظة كربلاء صوت خلال جلسته، اليوم، على تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي (ع)".

وأضاف المالكي، أن "هذه العطلة لاتشمل الدوائر الامنية والخدمية المكلفة بالخطة الخاصة بتأمين الزيارة الشعبانية".



يذكر أن زيارة النصف من شعبان من المناسبات الدينية المهمة وقد اعتاد ملايين الأشخاص على إحياء هذه المناسبة في مدينة كربلاء بزيارة العتبات الدينية فيها، وتأتي الزيارة تخليدا لذكرى ولادة المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة.