عضو بالخارجية النيابية: مقترحان لحسم ملف السفراء الـ 28 المثير للجدل

الخليج 365/ بغدادأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عامر الفايز، الثلاثاء، أن هناك مقترحين تم الاتفاق عليهما بين اللجنة ووزير الخارجية محمد علي الحكيم لحسم قضية تعيين السفراء ضمن قائمة الـ 28 اسماً المثيرة للجدل، موضحاً أن أحد المقترحين هو التقسيم بنسبة 50% من مرشحي الوزارة ومثلها لمرشحي الكتل السياسية.

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة وخلال استضافتها وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ناقشت معه عدة ملفات مهمة من بينها ملف قائمة أسماء السفراء الـ28 من الحكومة السابقة والتي أثير عليها لغط"، مبيناً أن "القائمة لم يصوت عليها من البرلمان أو لجنة العلاقات الخارجية كما أنها لا تنسجم مع المعايير الجديدة لبرامج الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي ما جعلنا نعيدها إلى وزارة الخارجية لتعديلها".



وأضاف، أن "قانون الخدمة المدنية الخارجية ينص على أن يكون اختيار السفراء بنسبة 75% من الوزارة و25% من مرشحي الكتل السياسية"، لافتاً إلى أن "وزير الخارجية ابلغنا استعداد الوزارة منح نسبة 50% لمرشحي الكتل مقابل 50% لممثلي السلك الدبلوماسي، فيما رأى بعض النواب وانا منهم ان يكون الترشيح بنسبة 100 بالمئة من الوزارة لأن السفير هو واجهة العراق الخارجية وهي قضية مهنية تخص تمثيل البلاد، وهو مقترح بحاجة لتصويت مجلس الوزراء، لأن قانون الخدمة الخارجية ينص على انه يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بتعديل النسبة أو إضافة نسبة جديدة".

ولفت الفايز، إلى أن "هناك بعض الاعتراض من بعض الكتل السياسية التي لا توافق على منح الوزارة نسبة 100% لترشيح السفراء، على اعتبار أن السفير يمارس دوراً سياسياً ولا بد أن يكون للكتل السياسية دورها في الاختيار".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، استضافت امس الاثنين 15 نيسان 2019، وزير الخارجيـة محمد علي الحكيم حول موضوع قائمة السفراء الجدد.

