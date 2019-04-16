المالكي يأمل باكمال الكابينة الوزارية العراقية قريباً و"الانطلاق نحو البناء"

الخليج 365/ بغدادأعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، عن أمله باكمال الكابينة الوزارية العراقية قريباً و"الانطلاق نحو البناء".

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الأخير استقبل "السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز اواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات عبر الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العراقية الروسية المشتركة خلال الأسبوع القادم في بغداد".



وأضاف البيان، أنه "تم مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

وأكد المالكي، بحسب البيان على "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوطيدها، وبما يصب في خدمة شعبي البلدين"، معرباً عن أمله بـ" "إكمال الكابينة الوزارية قريبا والمضي نحو انطلاق عملية البناء وتقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي".

