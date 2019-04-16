الهلال الاحمر يعلن ارتفاع عدد العوائل المتضررة جراء السيول الى 4750 عائلة

الخليج 365/ بغدادأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الثلاثاء، ارتفاع أعداد العوائل المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية إلى 4751 عائلة، فيما اشارت إلى توزيع 5400 سلة غذائية ومواد اغاثية بين العوائل المتضررة.

وقالت الجمعية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق وقرى محافظات (بغداد ،صلاح الدين ، ديالى ، واسط ، ميسان ، ذي قار، البصرة) احدثت وضعاً انسانياً حرجاً في ظل انهيار عشرات المنازل"، مشيرا إلى "تضرر (4751) عائلة جراء تلك الاحداث".



واضافت، أن "فرق الهلال الاحمر قامت باتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الازمة من خلال استنفار جميع مواردها البشرية والمادية وتهيئة مراكز طوارئ إضافية لتسهيل مهمة التدخل الفوري والسريع لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية والاغاثية للعوائل المتضررة، فضلاً عن القيام بتعزيز الجانب اللوجستي للمحافظات المتضررة من الفيضانات بعجلات اضافية وزيادة رصيدها من مخزون المواد الغذائية والاغاثية والاسعافية، ليبلغ عدد العوائل التي استطاعت فرق الهلال الاحمر اغاثتهم (3666) عائلة متضررة ونازحة، كما تم نقل اغلب العوائل الى مخيمات تم نصبها في مناطق اكثر امناً".

وبينت الجمعية، أن "فرقها وزعت منذ بداية ازمة الفيضانات في الاول من نيسان وحتى الان اكثر من (5400) سلة غذائية ومواد اغاثية تم توزيعها على العوائل المتضررة في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات، فضلاَ عن نصب اكثر من (500) خيمة لايواء العوائل النازحة بعد غرق منازلهم"، مشيرة إلى أن "الفرق الصحية التابعة للجمعية قامت بتوزيع (1851) سيت صحي اشتمل (مساحيق غسيل ، مطهرات ، مناشف ، حفاظات اطفال)، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والاسعافية والدعم النفسي لهم".

وكان رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني الفريق محمد بدر ناصر أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراراً بتعويض العوائل المتضررة من السيول.

