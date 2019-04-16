إصابة 6 أشخاص بحادث سير على طريق عمار - مجر

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ستة أشخاص بحادث سير على طريق عمارة-مجر جنوبي ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير وقع على طريق عمارة – مجر، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".
وتشهد بغداد والمحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير غالبا مع تودي بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
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