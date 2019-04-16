ميسان تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

قرر مجلس محافظة ميسان، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة النصف من شعبان.
وقال نائب رئيس المجلس جواد رحيم في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة ميسان يعتبر النصف من شعبان من كل عام عطلة رسمية بناء على قرار سابق لفسح المجال أمام المواطنين اداء مراسيم الزيارة (زيارة النصف من شعبان)".
يذكر أن يوم الخامس عشر من شهر شعبان يوافق الذكرى السنوية لولادة الإمام المهدي (ع).
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