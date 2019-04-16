مجلس النجف: مسودة قانون قدسية المحافظة ستكون جاهزة للتصويت في الجلسة المقبلة

الخليج 365/ النجفأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف حسين العيساوي، الثلاثاء، أن مسودة قانون "قدسية" المحافظة ستكون جاهزة للتصويت خلال الجلسة المقبلة.

وقال رئيس المجلس خضير الجبوري خلال ترأسه "ندوة جماهيرية"، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عقد هذه الندوة جاء من أجل مناقشة قانون قدسية النجف الاشرف كونها تعد قبلة للزائرين يؤمها الملايين من كافة بقاع العالم وبغية الحفاظ على قدسيتها وحرمتها من الافعال المنافية للاداب ومحاسبة مرتكبيها ودراسة بعض الظواهر المخلة لحرم المحافظة وايجاد الضوابط القانونية لردع المسيئين".



وأضاف الجبوري، أن "أغلب الآراء المقدمة من قبل الحضور كانت مطابقة ومتجهة صوب تفعيل هذا القانون".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية حسين العيساوي أن "المسودة النهائية لهذا القانون ستكون جاهزة خلال جلسة المجلس القادمة لغرض التصويت عليها".

يشار إلى أن محافظة النجف شهدت أكثر من تظاهرة تطالب بإقرار قانون "قدسية" المحافظة.

