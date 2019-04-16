العراق يعرب عن تضامنه مع فرنسا لحريق كاتدرائية نوتردام

اسماء السيد - بغداد: عبر العراق الذي تعرض جزء كبير من تراثه للدمار بسبب الحروب المتكررة وهجمات جهاديين حولت جزءا كبيرا من مواقعه الأثرية الى ركام، الثلاثاء عن تضامنه مع فرنسا غداة الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على تويتر "العراقيون يقدرون بشكل فريد الألم والشعور بالخسارة التي تصيب شعب فرنسا كما شهدنا أخيرًا تدمير العديد من تراثنا الثقافي الوطني".

ونقل بيان عن احمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية "تلقينا بأسف نبأ الحريق المُروِّع الذي نشب في كاتدرائيّة نوتردام ... وهو معلم تاريخيّ عباديّ ذو قيمة حضاريَّة، ويُمثـِّل صرحاً تراثيّاً عالميّاً". تابع "نُؤكد صدق تعاطفنا، وتضامننا مع الشعب الفرنسيِ حكومة وشعباً لمُواجَهة هذه المحنة".

من جانبه، نقل "عين الموصل" ناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينها تويتر، يتابع أحداث مدينة الموصل التي كانت "عاصمة" تنظيم الدولة الإسلامية، بأن "مشاهدة #حريق نوتردام تذكرني بالموصل، كما لو ان الموصل تحترق من جديد"، في إشارة إلى المدينة التي تعد اكبر مدن شمال العراق، والتي فقدت مسجد النوري الشهير الذي تنتصب فيه مأذنة "الحدباء" التأريخية، خلال معارك استعادتها من سيطرة الجهاديين.

وتعتبر كاتدرائية نوتردام في وسط باريس، صرحاً تاريخيا يستقطب أكبر عدد من الزوار في اوروبا، ويزورها ما بين 12 و14 مليون سائح كل سنة.