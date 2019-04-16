القضاء الأعلى: تصديق اعترافات متهم هدد فتاة بنشر صورها

الخليج 365/ بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن تصديق محكمة تحقيق الشعب اعترافات متهم بابتزاز فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهم اعترف أمام قاضي التحقيق أنه تعرف على فتاة قبل شهرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (برنامج بيكو لايف) حتى تكونت علاقة غرامة بينهما فوعدها بالزواج، وبعد زرع الثقة بداخلها حصلت مكالمة فيديوية وقام بتصويرها أثناء المكالمة".



وأضاف البيان، أن "المتهم قام بمساومة الفتاة على مبلغ مالي قدره ٣ ملايين دينار عراقي لقاء عدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، وألقي القبض عليه بعد نصب كمين له من قبل الجهات المختصة".

وتابع البيان، أن "المحكمة صدقت أقواله استنادا لأحكام المادة ٤٥٢/ ١ من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

