جنايات صلاح الدين: السجن سبع سنوات والغرامة 10 ملايين لمروج مخدرات‎ ‎

الخليج 365/ بغدادقضت محكمة جنايات صلاح الدين، الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها ‏عشرة ملايين دينار على متاجر بمواد مخدرة‎.‎

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات صلاح الدين ‏فرضت عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لمروج مواد مخدرة‎".

وأضاف، أنه "جرى القبض على المتهم من قبل قوات الرد السريع في الطوز، وضبط ‏بحيازته حبوب مخدرة متنوعة موضوعة داخل كيس مع مسحوق الكرستال، وكذلك ‏عثر على مسدس نوع كلوك وخمسة هويات تعود لعدة مؤسسات وان حيازته للمواد ‏كانت بقصد الترويج بها‎".



وتابع البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة القانونية 28/أولا من قانون المخدرات ‏والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".‏