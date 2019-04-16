جنايات صلاح الدين: السجن سبع سنوات والغرامة 10 ملايين لمروج مخدرات‎ ‎

قضت محكمة جنايات صلاح الدين، الثلاثاء، حكما بالسجن سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار على متاجر بمواد مخدرة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات صلاح الدين فرضت عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لمروج مواد مخدرة".
وأضاف، أنه "جرى القبض على المتهم من قبل قوات الرد السريع في الطوز، وضبط بحيازته حبوب مخدرة متنوعة موضوعة داخل كيس مع مسحوق الكرستال، وكذلك عثر على مسدس نوع كلوك وخمسة هويات تعود لعدة مؤسسات وان حيازته للمواد كانت بقصد الترويج بها".
وتابع البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة القانونية 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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