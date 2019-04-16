عبد المهدي يقرر تعويض المتضررين من السيول في جميع المحافظات

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني الفريق محمد بدر ناصر، الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قراراً بتعويض العوائل المتضررة من السيول، مشيراً إلى قرب انتهاء أزمة السيول، فيما كشف وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي عن تزويد وكالة "ناسا" الفضائية اللجنة بصور آنية تظهر مستويات ارتفاع مناسيب المياه.

وقال ناصر وهو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "قراراً صدر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعويض العوائل المتضررة نتيجة السيول في كل محافظات العراق".



وأضاف أن "الوضع مطمئن والازمة تقريباً انتهت"، مؤكداً "الاستمرار بالمراقبة لحين انتهاء هذه الأزمة".

من جانبه، أشار مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان إلى أن "تشكيلات الدفاع المدني ما زالت متابعة للأزمة ومستعدة لكل الاحتمالات"، مؤكداً "إقامة مقر جوال في محافظة ميسان مجهز بكامل المعدات".

وأوضح بوهان، أن"ميسان هي الاكثر تضرراً نتيجة السيول"، مبيناً أن "ذي قار دخلت ايضا خطة ارتفاع المناسيب فيها".

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ودعا بوهان، العليا للدفاع المدني، إلى أن "تكون اكثر استعدادا وحضورا في الميدان".

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي عن "قيام وكالة ناسا الفضائية بتزويد اللجنة العليا للدفاع المدني صوراً فضائية آنية تظهر مستويات ارتفاع مناسيب المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية".

وتعرضت عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، إلى هطول أمطار غزيرة وتدفق لسيول جارفة، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة.

