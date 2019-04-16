صادقون: سندعم إقليم البصرة في هذه الحالة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس كتلة صادقون بمحافظة البصرة النائب عدي عواد، الثلاثاء، أن الكتلة ستدعم إقليم البصرة في حال كان هذا المطلب يمثل رغبة الشارع البصري من خلال إعلان موقفه باستفتاء شعبي يتم إجرائه بخصوص ذلك.

وقال عواد في حديث لـ الخليج 365، إن "إعلان الأقاليم هو حق دستوري وقانوني لا يختلف عليه اثنان، ونحن في كتلة صادقون أعلنا موقفنا الواضح والصريح من قضية إقليم البصرة باننا سنكون داعمين وبقوة لكل ما يريده الشعب البصري"، مبيناً أن "البصرة فيها الأرضية الكاملة لإقامة الإقليم من الكفاءات البشرية والخبرات والموارد الاقتصادية".



وأضاف عواد، أن "إعلان إقليم البصرة بحاجة إلى قرار بصري وقناعة كاملة من مواطنيها وهو الأمر الذي ننتظره من خلال إقامة استفتاء شعبي بهذا الشأن، كي نعرف حينها ما هي موقف ورغبة المواطن في البصرة من قضية الاقليم"، لافتاً إلى أن "المطالبات بإعلان الإقليم لم تأت من فراغ بل هي تراكمات إهمال وظلم تعرضت له المحافظة طيلة السنوات السابقة رغم كثرة المناشدات من قبلنا للحكومة الاتحادية بإنصاف البصرة وأهلها".

وكان مجلس محافظة البصرة صوت، بالأغلبية خلال جلسة استثنائية عقدها، الاثنين 1 نيسان 2019، على المضي بإجراءات تحويل المحافظة الى اقليم، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الاقليم من الناحية القانونية.

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف حاول في عام 2008 تحويل المحافظة الى اقليم دون أن تتكلل محاولته بالنجاح، وفي عام 2015 قدم النائب السابق محمد الطائي طلباً آخر الى المفوضية العليا للانتخابات لإقامة الاقليم مصحوباً بتواقيع 44 ألف ناخب، وقد قبلت المفوضية الطلب، إلا أن الحكومة المركزية وجهت بالتريث في تنظيم استفتاء جزئي، وهي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتأسيس الاقليم.

