الأنواء: هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب غرب ايران شعر بها أهالي خانقين

الخليج 365/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، عن حدوث هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في مدينة قصر شيرين الإيرانية الحدودية مع العراق.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية سجلت اليوم وفي الساعة 9.34 دقيقة صباحا حدوث هزة ارضية في مدينة قصر شيرين الايرانية وقد بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس رختر".



واضافت ان "المواطنين شعروا بها في قضاء خانقين بشكل خفيف"، مبينة انه "لم تردنا انباء عن حصول اضرار".

يذكر ان ايران تعرضت خلال العام الماضي الى سلسلة من الزلازل والهزات الارضية بشكل مستمر اثرت البعض منها على المناطق العراقية القريبة من الحدود.

