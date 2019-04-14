الداخلية تعلن ضبط صهاريج لتهريب المنتوجات النفطية في نينوى

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن ضبط صهاريج لتهريب المنتوجات النفطية في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الشؤون الداخلية المتواجدة في المنطقة الشمالية وبالاشتراك مع ضابط مركز شرطة نفط نينوى وضابط استخبارات نفط نينوى تمكنت من ضبط صهريج محمل بمنتوج مجهول الكمية والنوعية نوع المخالفة لا يحمل اوراق رسمية مع قطع السيلات معد للتهريب في إحدى الساحات بالقرب من سيطرة العقرب في محافظة نينوى".



وأضافت أنه "بعد المرابطة بالقرب من مكان الصهريج اعلاه تم ضبط عجلة نوع نيسان دبل قمارة يستقلونها ثلاثة اشخاص حيث توجهوا نحو الصهريج وقاموا بفتح بابه"، مبينة أنه "بعد القاء القبض عليهم وتفتيش عجلتهم تم العثور على لوحات الصهريج بداخل عجلتهم الخاصة وتم تسليم المتهمين والعجلات الى مركز شرطة نفط نينوى اصولياً".