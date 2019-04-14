المهندس: أزمة السيول في البلاد تحت السيطرة

الخليج 365/ بغدادأكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الأحد، أن السيول التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد مؤخراً لم تتسبب بخسائر كبيرة، مشيراً إلى أن أزمة السيول تحت السيطرة.

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن المهندس قوله، إن "الدولة مسيطرة على الوضع لحد هذه اللحظة، وهناك خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء ومعظم الوزراء المعنيين لمعالجة هذا الموضوع".



وأضاف المهندس، أنه "لغاية الآن لم تحدث خسائر كبيرة في العراق لكن يفترض أن نبذل جهدا كبيرا في حماية الناس وممتلكاتها وتعويض المتضررين"، مبينا أن "الحشد الشعبي جزء من هذا الجهد الوطني".

وكان الحشد الشعبي قد أعلن، الأيام الماضية، عن مشاركته في تخفيف أضرار السيول على الأهالي بمحافظات الوسط والجنوب.

