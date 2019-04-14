امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط التسجيل العقاري وسط العاصمة

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة التسجيل العقاري وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط التسجيل العقاري / الرصافة الاولى وسط بغداد بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وبمتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر كوادر الامانة بعد ذلك بحملة لتنظيف الموقع خصوصا وان الكتل الكونكريتية وضعت سنة 2006".



واعلنت امانة بغداد، في وقت سابق من اليوم الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة كاتب العدل وسط بغداد، مبينة ان الكتل موجودة منذ عام 2006.