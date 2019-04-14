اعلنت امانة بغداد، الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة التسجيل العقاري وسط العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط التسجيل العقاري / الرصافة الاولى وسط بغداد بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وبمتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر كوادر الامانة بعد ذلك بحملة لتنظيف الموقع خصوصا وان الكتل الكونكريتية وضعت سنة 2006".
واعلنت امانة بغداد، في وقت سابق من اليوم الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة كاتب العدل وسط بغداد، مبينة ان الكتل موجودة منذ عام 2006.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط التسجيل العقاري وسط العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.