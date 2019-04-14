الطرد ينتظر نوابا عراقيين استولوا على حصص النساء في البرلمان

اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما يستعد خبراء المحكمة الاتحادية العراقية العليا للتدقيق في دعاوى الطعن باستيلاء برلمانيين على حصص النساء في مجلس النواب فقد تم الكشف عن انتمائهم لكيانات كبيرة. بينما اكد جهاز مكافحة الارهاب تنفيذه عمليات عسكرية ضد بقايا داعش قرب الحدود السورية والاردنية.

وابلغ مصدر برلماني عراقي ""الخليج 365"" السبت ان مجلس النواب ينتظر نتائج تحقيق خبراء عينتهم المحكمة الاتحادية العليا في استحواز نواب على حصص انساء البرلمانية البالغة دستوريا 25 بالمائة من عدد اعضاء المجلس البالغ 329 نائبا لالغاء عضوية اولئك النواب.

ويستعـد مجلس النواب لاستبعـاد مجموعة نواب عن كتل مختلفة بعد ورود دعاوى قضائيـة تمهد لتمرير الطعن بصحة عضويتهم جراء استحواذهم على مقاعد من حصة كوتا النساء وقالت الوكالة الوطنية العراقية ان هذه الدعاوى القضائيـة تنتظر قرار ثلاثة خبراء منتدبين من قبل المحكمة الاتحاديـة للتحقق من عدد مقاعد الكوتا التي اصبحت خارج السقف القانوني بسبب استحواذ اولئـك النواب على مقاعد مخصصـة لتمثيل النساء في محافظات البلاد.

واشارت الى ان عددا من النواب مهددين الان بالاستبعاد حال الطعن بصحة عضويتهم ومن بينهم نائب رئيس كتلة تحالف المحور محمد الكربولي والنائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجـي والنائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عمار الشبلـي واخرين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد كلفت الاسبوع الماضي ثلاثة خبراء للوقوف على نسبة تمثيل النساء في عضوية مجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في تصريح صحافي تابعته ""الخليج 365"" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طعوناً تتعلق بنسبة تمثيل النساء في مجلس النواب.

واضاف ان "المحكمة كانت قد كلفت خبيرا قدم تقريره الذي يتضمن رؤيته الفنية لألية توزيع النساء بين القوائم الفائزة ونسبة تمثيلهن في مناطقهن لعضوية مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية.

واشارالى ان "قسما من اطراف الطعون اعترض على تقرير الخبير وبناء عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا تكليف ثلاثة خبراء للقيام بالمهمة ذاتها من اجل الوقوف على الحقائق وليطمئن الاطراف إلى مسار الدعوى.

واوضح ان "المحكمة اجلت النظر في الطعون الى 16 من الشهر الحالي من اجل دعوة الخبراء الثلاثة وتكليفهم رسمياً بمهمتهم وتحليفهم اليمين القانونية، مؤكدا أن "مجموع الدعاوى المعروضة امام المحكمة بهذا الصدد هو 7 دعاوى فقط اثنان منها مستأخرة لأمور قانونية واربعة نُظرت واحيلت بانتظار لما يقدمه الخبراء وواحدة لم تنظر لغاية الوقت الحاضر.

وعلى وفق نتائج الانتخابات الاخيرة فقد استطاعت 82 امرأة بالاضافة الى امرأتين ضمن "كوتا" الاقليات.

يشار إلى أن عدد المرشحين الكلي للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو ايار من العام الماضي قد بلغ 7018 مرشحا يمثلون 88 حزباً وتحالفاً انتخابياً تنافسوا على 329 مقعداً برلمانيا فيما بلغ عدد النساء المرشحات 1983 من بينهن 8 يترأسن قوائم وتحالفات انتخابية في بغداد وجنوب وشمال العراق.

ووفقاً للدستور العراقي فإنّ النساء يجب أن يشغلن ما لا يقل عن 25 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان العراقي فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان فوز 83 امرأة في الانتخابات.

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وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت قد طالبت العراقيات في 26 من الشهر الماضي بالتحلي بالجرأة والثبات والصبر في كفاحهن من أجل المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن "النساء العراقيات يجب ألا ينتظرن الرجال لإشراكهن في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار وتعيينهن في مناصب قيادية" بل عليهن تحشيد الدعم الشعبي من خلال التوعية والتواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ممارسة الضغط السياسي على أعلى المستويات السياسية.

مكافحة الارهاب: نفذنا عمليات ضد داعش قرب الحدود السورية والاردنية

اعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي اليوم عن تنفيذه عمليات مسلحة تضمنت انزالا جويا ضد خلايا تنظيم داعش على الحدود العراقية الاردنية والسورية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان خلال مؤتمر صحافي في بغداد السبت ان الجهاز نفذ عمليات ضد داعش بالقرب من الحدود العراقية السورية الأردنية ومناطق اخرى.

واكد افشال مخطط ارهابي لاستهداف مناطق محررة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك .. مشددا على ان العام الحالي سيشهد القضاء على جميع خلايا داعش النائمة في البلاد.

وعن نتائج العملية المشتركة التي نفذها الجهاز خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع طيران التحالف الدولي وطيران الجيش وقوات وزارة الدفاع والداخلية في تلال حمرين شمال شرق بغداد فقد اشار الى انها افشلت مايسمى "غزوة الشام" كان داعش يعد لها لاستهداف المناطق المحررة مختلفة في ديالى وصلاح الدين وكركوك".

واشار الى انه قد تم خلال العملية قتل 12ارهابيا وتدمير13مضافة على شكل كهوف للاختباء والخزن مع تدمير عجلة نوع جيب وعدد من الاحزمة الناسفة المعدة للتفجيرفيما تم العثور على مستودع للارزاق الجافة يحتوي على مواد غذائية متنوعة.

واوضح ان العملية كانت ناحجة حيث وصلت القوات الى مناطق لم تصلها القوات الامنية من قبل وعثرت على مضافات كبيرة للاسلحة والادارة والاعلام مبينا ان داعش كان يحاول اعادة نفسه في تلك المناطق بمحافظتي ديالى وكركوك شرق البلاد.

واشار الى ان العملية في تلال حمرين تمت بالتعاون مع طيران التحالف الدولي وقام جهاز مكافحة الانبار خلالها بانزال جوي ضد مراكز لداعش في جميع المناطق الصحراوية والتلول والجبال حيث قام طيران الجيش بنقل قوات الجهاز الى تلك المناطق الخطرة.

واوضح ان جهاز مكافحة الارهاب يعمل حاليا على تفكيك الخلايا الارهابية عبر عمليات سريعة ودقيقة في المناطق النائية بالترافق مع العمل على تطوير الجهاز الاستخباري واستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدا ان الجهاز عاقد العزم على ان تكون هذه السنة نهاية داعش بشكل كامل.

وكشف عن موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على ان يكون لجهاز مكافحة الارهاب طيران خاص به.

واشار الى ان هناك الان تنسيق مع جميع الاجهزة الاستخبارية ومع التحالف الاستخباري الرباعي الذي يضم اضافة الى العراق كلا من سوريا وايران وروسيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية.