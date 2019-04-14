دفاع مدني واسط تعلن وصول معدات خاصة بالفيضانات والسيول

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية دفاع مدني واسط، الأحد، عن وصول معدات خاصة بالفيضانات والسيول إلى المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تخصيص مبلغ مالي لشراء معدات وتجهيزات الانقاذ الخفيف المتنوعة والمختلفة لاسيما الزوارق النهرية لمنتسبي المديرية".

وأضافت أن "التجهيزات جاءت للحفاظ على ارواح المنتسبين اثناء عمليات الانقاذ والتهيؤ والاستعداد للفيضانات المتوقعة جراء موجة الامطار والسيول الاخيرة وارتقاع مناسيب نهر دجلة التي شهدتها اغلب محافظاتنا العزيزة والجنوبية منها على وجه الخصوص ولدعم خطة درء الفيضان المشكلة".



وأشارت المديرية، إلى أن "المعدات وصلت من العاصمة بغداد الى مخزن مديرية دفاع مدني واسط".