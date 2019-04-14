رفع الكتل الكونكريتية من محيط "كاتب العدل" وسط بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاحد، رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة كاتب العدل وسط بغداد، مبينة ان الكتل موجودة منذ عام 2006.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط كاتب العدل في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد بالتنسيق بين القوات الامنية ومكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية".

واضافت الامانة، أن "كوادر بلدية الرصافة باشرت باعمال تنظيف وغسل للموقع خصوصا وان الكتل موجودة منذ سنة 2006".



يشار الى ان امانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع العديد من الحواجز الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة باماكن متفرقة من العاصمة.