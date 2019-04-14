نائب يطالب مجلس مكافحة الفساد بفتح ملف الأموال المصروفة على النازحين

طالب النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية طلال الزوبعي، الأحد، مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق بملف الأموال المصروفة على النازحين.
وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مبالغ مالية تقدّر بأكثر من مليار دولار تم تخصيصها للنازحين وإعمار المدن المحررة، وذهبت إلى جهة مجهولة".
ودعا الزوبعي، مجلس مكافحة الفساد إلى "فتح تحقيق بملف الاموال التي صرفت على النازحين التي تم تخصيصها من قبل الحكومة".
وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرر في (20 شباط 2019) تدقيق سجلات صرف منحة النازحين (مليون دينار) والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها.
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