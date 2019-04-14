نائب يوضح حصة الديمقراطي الكردستاني في رئاسة وعضوية اللجان البرلمانية

الخليج 365/ بغداداستبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاحد، ان يتم حسم رئاسات اللجان بجلسة الاثنين، فيما اشار الى حصة الديمقراطي هي رئاسة لجنتين برلمانيتين اضافة الى ثلاثة نواب رئيس وثلاثة مقررين.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "توزيع رئاسات اللجان ونوابهم والمقررين يكون على اساس عدد نواب واستحقاق كل كتلة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "رئاسة البرلمان اعطت فسحة للكتل السياسية للحوارات فيما بينها لحسم رئاسات اللجان فيما بينها من خلال التوافق لكن للاسف الشديد لم يحصل اي اتفاق طيلة الفترة السابقة".



واضاف برواري، ان "الامر تأخر كثيرا والبرلمان منذ ثلاثة اشهر بلا رئاسات دائمة للجان وهي مخالفة واضحة للنظام الداخلي للمجلس"، لافتا الى ان "رئاسة البرلمان وضعت الاثنين موعدا نهائيا لحسم رئاسات اللجان رغم اننا نعتقد ان هذا الموعد من الصعب الانتهاء به من حسم جميع الرئاسات رغم اننا نتمنى ان يحصل ذلك لكن حتى اللحظة لم يتم حسم لجنة واحدة".

ولفت برواري، الى ان "حصة الديمقراطي الكردستاني وضمن الاستحقاق داخل البرلمان هو رئاسة لجنتين برلمانيتين اضافة الى ثلاثة نواب رئيس وثلاثة مقررين، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد اللجان التي ستكون من استحقاق الديمقراطي".

وكانت رئاسة مجلس النواب حددت بجلسة 13 نيسان 2019، الاثنين المقبل موعدا نهائيا لحسم رئاسات اللجان البرلمانية.

