نائب: عبد المهدي يرغب بتقديم أسماء مرشحي الوزارات الأربع في سلة واحدة

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة البناء قصي عباس، الاحد، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يرغب بتقديم اسماء مرشحي الوزارات الاربع المتبقية في سلة واحدة.

وقال عباس في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية وزارتي العدل والتربية ما زالت حتى اللحظة بعيدة عن الحسم لوجود تداخلات وقضايا متداخلة في كل واحدة منها تجعل حسمهما لايكون قريبا"، مبينا ان "الامر يختلف بوزارتي الدفاع والداخلية حيث ان هناك توافق وتقارب اكثر حول الاسماء المطروحة لشغل الوزارتين".



وأضاف عباس، أن "السبب الاساس في تاجيل تقديم الاسماء الى مجلس النواب للتصويت عليها، هو رغبة عبد المهدي بحسم الوزارات الاربع وتقديمها في سلة واحدة بعد حسم التوافقات عليها بشكل نهائي"، لافتا الى أن "الاسماء المطروحة حاليا للوزارات الامنية لايوجد على اي اسم منها فيتو او رفض بالتالي فان تقديم عبد المهدي لاي واحد منها نعتقد انه سيحصل على الاغلبية داخل قبة البرلمان".

ولفت عباس الى ان "هناك العديد من القضايا التي ترتبط بالمرشحين ينبغي استكمالها قبل تقديم الاسماء الى مجلس النواب من بينها النزاهة وعدم الشمول بالمساءلة والعدالة والكفاءة وغيرها من الامور الواجب استكمالها لضمان عدم تكرار ماحصل بالوزارات الاربع عشر الاولى".

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي اكد ، الجمعة 5 نيسان 2019، ان الاسماء المطروحة لحقيبتي الدفاع والداخلية عليها توافق كبير ومن الممكن تمريرها بكل سهولة، فيما اشار الى ان السبب الرئيس لعدم طرح الاسماء داخل قبة البرلمان هو رغبة رئيس مجلس الوزراء بعرض اسماء جميع مرشحي الوزارات المتبقية والتصويت عليها في جلسة واحد.

