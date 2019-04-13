الحشد الشعبي يزود ذي قار بأنابيب كبيرة لتصريف مياه السيول

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، السبت، تزويد المحافظة بأنابيب كبيرة لتصريف مياه السيول، فيما اكد "فك الاختناق المائي" بمناطق عدة.

وقال المكتب في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنّ "هيئة الحشد في ذي قار زودت المحافظة بأنابيب كبيرة لتصريف المياه في مناطق (النهار الأولى والنهار الثانية وال خليوي) التابعة إداريا لقضاء الإصلاح"، مبينا أن "هيئة الحشد تعمل بكامل طاقتها لإنقاذ المناطق المتضررة".



وأضاف البيان أن "الحشد استجاب لنداءات الاستغاثة من قبل الأهالي الذين تعرضوا لكميات المياه الكبيرة التي تمر عبر نهر( أبو لحية) الذي يتغذى من نهر دجلة والتي حاصرت منازلهم وأغرقت حقولهم الزراعية".

وتابع، ان "الكوادر الهندسية لمديرية الموارد المائية قامت بمد هذه الانابيب والبدء بتصريف المياه الى الأهوار لتخفيف الضغط الحاصل في المناطق المذكورة".

