بالصور.. معالجة تسرب محطة تعبئة البنوك

الخليج 365/ بغدادتنشر الخليج 365، صورا تظهر معالجة تسرب البنزين من صهريج اثناء التفريغ بمحطة تعبئة البنوك ببغداد من قبل فرق الدفاع المدني.

واعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني عالجت تسرباً للبنزين من صهريج اثناء التفريغ بمحطة تعبئة البنوك ببغداد.

وأصدر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، اليوم السبت، توضيحاً بشأن طبيعة الحادث الذي وقع في محطة تعبئة وقود البنوك شرقي بغداد، مشيرا الى أن التسرب نتج عن تقصير ارتكبه سائق الصهريج.

